ಮೆಟ್ರೊ ಬರುವುದೇ? ಮೇಕೆದಾಟು ಕೈಗೂಡುವುದೇ?

<p><em>ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ</em></p>.<p>ರಾಮನಗರ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಿಡದಿಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಬರುವುದೇ? ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರವಾಗುವುದೇ? ಕುಂಟುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುವುದೇ? ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಬೀಳುವುದೇ? ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎ.ಐ ಸಿಟಿ ತಲೆ ಎತ್ತುವುದೇ? ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದೇ? ನೀರಾವರಿ ಯೋಜnನೆಗಳು ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆಯೇ? ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುವುದೇ...?</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪುತ್ರ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು (ಡಿಕೆಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಕೊಟ್ಟ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ’ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನಗರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದ ‘ಪೆನ್ನು–ಪೇಪರ್’ ಇದೀಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂರಕವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-14-666640007</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>