9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಬಲಿ; ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ

ರಾಮನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಅರಸಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ನೋವಿನಿಂದ ನರುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ , ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಾಡಾನೆಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ನಾಡ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಡಂಚಿನ ರೈತರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗೂ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ.

ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವೇರಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಹಾಗೂ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗಳ ಹರಿವು ಇರುವ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾವು–ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಐವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಕನಕಪುರದವರು. ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದವರು. ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಜಮೀನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿ: ಆನೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕೇಳಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಇರುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

'ಕಾಡಾನೆ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳತ್ತ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಆನೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೊ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಿದ್ದ ಮಾರ್ಗವೂ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಾಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೈತಪರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಮೀನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಹಾನಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವ