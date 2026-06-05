ಹಸಿರು ತಂಪು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾವಲುಗಾರ

<p><em>ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ</em></p>.<p>ಬಿಡದಿ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ ಆನಂದ್, ತಮ್ಮ ಅಚಲ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನಂದ್, ಬಿಡದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಮುದುವಾಡಿ-ಕನಕಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಹಸಿರು ತೋಪು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಬತ್ತದೆ ಹಸಿರಿನ ತಂಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ದನಕರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ನೀರಣಿಸುತ್ತಾ ದುಡಿಯುವ ಇವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಸಿ ಕಾಯುವ ಆನಂದ್ ಅಜ್ಜ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಕ’ ಹಾಗೂ ‘ಪರಿಸರ ರಾಯಭಾರಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-14-713899653</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>