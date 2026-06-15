ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ರಾಮನಗರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ, ಎನ್ಪಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ರೈತರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದವರು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಸಲು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೆ ಬಂಡವಾಳ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಡೀಲರ್ಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ, ದಾಳಿ ಕೇವಲ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಈಗ ₹7 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಸಂಚಾಲಕ ಚೀಲೂರು ಮುನಿರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜು, ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-15-689861420</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>