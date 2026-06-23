ರಾಮನಗರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೆ ತೊಂದರೆ: ಆರೋಪ

<p>ರಾಮನಗರ: ‘ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಗೆ ಬಮುಲ್ ರಾಮನಗರ ಶಿಬಿರ ಸಂಘದ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೈಲಾಂಚ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ರಾಮನಗರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಶು ಆಹಾರ ತರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಮೂರು ಕಂತಿನ ಹಾಲಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ವಜಾಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಘದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನು ಎಂಬುವರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ. ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರುಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆನೀಡಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆಬೇಡ ಎಂಬುದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಮುಲ್ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಸಂಘದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಹಕಾರ ನಿಬಂಧಕರು ಸಂಘ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಾನತು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ನೀಡದೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘದ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರು ಕೂಡಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇದೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ದರ್ಪದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಂಡರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯುದರ್ಶಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ತನಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನೇಗೌಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿರ್ದೇಕಶರಾದ ರೇಖಾ, ನಾಗಮ್ಮ,ರಮೇಶ್, ರಾಜು, ರೇಣುಕಾಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಾದ ಶಿವಶಂಕರ್, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಆನಂದ್, ರೇಣುಕಾಮೂರ್ತಿ, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,ಶಿವರಾಜು, ಪ್ರವೀಣ, ಅರುಣ, ರಾಜು, ರೇವಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-14-1295669705</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>