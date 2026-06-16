ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ತಾಯಿ ಜಾನಪದ: ರಂಗೇಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p>ರಾಮನಗರ: ‘ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳ ತಾಯಿಬೇರು. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ತಾಯಿಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದಷ್ಟು ಮರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಪದ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ ಅವರ ನೆನಪಿನ ‘ಲೋಕಸಿರಿ’ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾನಪದ ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗೇಗೌಡ ಅವರು ಜಾನಪದ ಲೋಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆ, ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಗಿರಿಜನ ಲೋಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ಯ ನಂಜರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದೇ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಲೋಕವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿಯಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಯ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಯ್ಯನ ಕಥನಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಾದ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸೊಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿತು. ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪದ, ರಾಶಿಪದ, ಲಾಲಿ, ದೂರಿಪದ, ಸೋಬಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಯ್ಯ, ಮುಡುಕುತೊರೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಮಾದೇಶ್ವರ ಕುರಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ತಂದರು.</p>.<p>ಕಪ್ಪಡಿ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು, ಜಾನಪದ ಲೋಕ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಡಿನಾಡ ಉತ್ಸವ, ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಊರಿನ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಜಾತ್ರೆ-ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಅಪರೂಪದ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯ ಬದುಕು-ಬವಣೆ, ಹಾಡು-ಪಾಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು, ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಲೋಕಸಿರಿ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ-117ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸರಸವಾಣಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಡಾ. ರವಿ ಯು.ಎಂ, ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಕೆ.ಎಸ್, ಲೋಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-14-1542137366</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>