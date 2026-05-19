ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’

ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ

ರಾಮನಗರ: ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪೂರಿ, ದೋಸೆ, ಕಬಾಬ್, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಚಾಟ್ಸ್, ಉಪಾಹಾರ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಿಂಡಿ– ತಿನಿಸುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೌದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೀದಿ (ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್) ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ವೃತ್ತದ ಎದುರಿಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹45.90 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 50 ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಬೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಹ ನೆರವೇರಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರೋಟರಿ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಆಂಜನೇಯ ಗೋಪುರ ವೃತ್ತ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಿಂದಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಟೊ ಹಾಗೂ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎ.ಸಿ, ಫ್ಯಾನ್, ಕೂರಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬೀದಿ ತಿನಿಸು ಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಿರುಚಿ ತಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆಲೆ: 'ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ತನ್ನ 2025-26ನೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.