ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ, ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ‘ಪರಿಹಾರ’ದ ಟಾಂಗ್

<p><em>ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ</em></p>.<p>ರಾಮನಗರ: ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಅಲೆಯಬೇಕು, ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ... ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ (ಜಿಬಿಐಟಿ) ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಜಿಬಿಡಿಎ) ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಇಡುಗಂಟು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರೇ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಘೋಷಿಸಿ, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೈತಪರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ವಿರುದ್ದ ದನಿ ಎತ್ತಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜಿಬಿಡಿಎ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಇದ್ದ ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವವರನ್ನು ಸಹ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜು ಗಾಣಕಲ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಂಶವೃಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಭೂ ಪರಿಹಾರ, ಮರಮಾಲ್ಕಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ₹5 ಇಡುಗಂಟು ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-14-919895342</p>