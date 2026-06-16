ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು, ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ

<p>ರಾಮನಗರ: ಮನೆ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರ್. ಲಾವಣ್ಯ (10) ಮೃತ ಬಾಲಕಿ. ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸವಿತ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಬಾಲಕಿ ರಾತ್ರಿ 8.30 ಮನೆ ಬಳಿ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಬಾಲಕಿ ಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಂದೆ–ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಕಡಜ ಕಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒದ್ದಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ದಂಪತಿ ಮಗುವನ್ನು ರಾಮನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ವಾಸಪ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆ ತರಲಾಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಆ ಪೈಕಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮೊದಲನೆಯವಳು. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ಚನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-14-1501944309</p>