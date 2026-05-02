ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ

ರಾಮನಗರ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ಟಿಟಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಡೊನೇಟ್ಕಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎನ್ಟಿಟಿ ಡಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, 'ಬಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದ ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಸೋಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಂತರ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡೊನೇಟ್ಕಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಮೃತ ನರಸಿಂಹ, ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>