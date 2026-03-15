ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:30 IST
Last Updated : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೀಸಲಾತಿ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತೀಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಟ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತದ ದಲಿತರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರ ಕಿತ್ತಾಟ ನೋಡಿ ಮನುವಾದಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
– ಪ್ರೊ.ಎಚ್. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಚಿಂತಕ
ಬಹುಜನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯುವಜನರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕು
– ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ
PoliticsRamnagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT