ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ

ರಾಮನಗರ: 'ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಹುಜನರ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಹಣವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್– ಕರ್ನಾಟಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು- ಅಂಬೇಡ್ಕರರೇ ದಿಕ್ಕು' ಕುರಿತ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕಮ್ಮಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

'ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವ ಜನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೂಸಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಸಮುದಾಯದ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಬೆಸೆದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಡಾ. ಕೂಡ್ಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್, 'ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಮಲಗಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕಮ್ಮಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಇಎಸ್ಐನ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ವೈ.ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಬದಲಿಗೆ, ಔದ್ಯಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ 'ನಾವು ಯಾರು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಎಚ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, 'ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ: ವರ್ತಮಾನದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಯ' ಕುರಿತು ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ್, 'ಬುದ್ದ ಮತ್ತು ಆತನ ಧಮ್ಮ' ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಧ್, 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಗಳು; ಹೊರಬರುವ ದಾರಿಗಳು' ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಓಬಳೇಶ್ ಹಾಗೂ 'ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ' ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ರುದ್ರ ಪುನೀತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಚಿಂತಕ ಮಂಗ್ಳೂರ ವಿಜಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲ