ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗುವ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು

<p><strong>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ</strong>: ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು, ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಡೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಹ 2 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಂತೂ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದ್ದು, ಮಲಗಲು ಅಥವಾ ವಿರಮಿಸಲು ಮರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವವರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂನು ಸಾಲದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಉಳಿಯಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ: ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ತಲುಪಿದರು. ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಮರ ಕೆಳಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸ್ ಇಲ್ಲ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಲು ಬಸ್ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಟ: ಬಸ್, ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜತೆಗೆ ಊಟವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-14-1849646077</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>