10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ; ತಾಗದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಾರೊಹಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ತಾಸು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಜಂಜಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ತಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಿಡದಿಯ ಬಾನಂದೂರು ಇಟ್ಟಮಡು, ಬೈರಮಂಗಲ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಾಳುದೊಡ್ಡಿ, ಹೆಬ್ಬಿದರ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಟಿ. ಬನ್ನಿ ಕುಪ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಲಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಗ್ಗ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>