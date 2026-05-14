ಹರೂರು ಮಾರಮ್ಮ ಪಂಕ್ತಿಸೇವೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮ ಪಂಕ್ತಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದೆಡೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವತಾಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಾಘೂ ದೇವಿಯ ಕುಲದವರು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಕೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪಂಕ್ತಿಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>