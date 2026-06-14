ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡವು

<p>ರಾಮನಗರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಯು ಶನಿವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ತಂದಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ನಗರವು ತೋಯ್ದಿತು.</p>.<p>ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳಾಂತದವು. ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಡೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಐಜೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ವಿಜಯನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಜನರು ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಸಹ ಓಡಾಡಲಾಗದಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದವು. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ದ್ಯಾವರಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಬಿಳಗುಂಬ, ಸಂಗಬಸವನದೊಡ್ಡಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-14-639308420</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>