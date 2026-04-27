ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಸೊರಗಿದ ಉದ್ಯಾನ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಳಿ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊರಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಾಯುವಿಹಾರ ಪಥ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್, ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡ ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ, ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತುಸು ಹೊತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸೆಳೆಯುವ ತಾಣವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪೊದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಬೆಳೆದು ಬೆಂಚುಗಳು ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪಥದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನ ಇಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಕುಡಿದು ಎಸೆದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್, ನೀರಿನ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸೌಮದರ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿ. ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಉಲ್ಲಾಸ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಯಕೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>