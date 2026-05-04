ವೃದ್ದೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜಡ್ಜ್

<p>ರಾಮನಗರ: ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವೃದ್ದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತು.</p>.<p>ರಾಮನಗರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅವಿನಾಶ್ ಚಿಂದು ಎಚ್. ಅವರು ವೃದ್ಧೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು. ದಾವೆಯೊಂದರ 4ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಗಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅವಿನಾಶ್ ಚಿಂದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ವೃದ್ಧೆ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ವಕೀಲರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಜಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆನಂದ ಭೈರವ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ ಅವರು ಪಕ್ಷಗಾರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಐವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಲೋಕ್ ಆದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸುಖಾಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-14-1643339351</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>