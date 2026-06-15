ಕನಕಪುರದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಮರಳಿದ ಗತ ವೈಭವ

<p><em>ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಕನಕಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ (ಕಾಳಮ್ಮ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಗುಲಗಳ ಪೂಜೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>1956ರಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದು ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿಂಧ್ಯ ಅವರು ಪುರಸಭೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು, ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನಿಡಲು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ, ರಸಸಂಜೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-14-1764799280</p>