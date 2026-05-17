ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ

ಕನಕಪುರ: ಮಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಕುರಿ– ಮೇಕೆ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ನುಗ್ಗಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು.

ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಗರಿ ಚಿರತೆಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಹೊತ್ಯೊಯ್ದಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇಟ್ಟು ಚಿರತೆ ಕೊಂದಿದ್ದ ಕುರಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ