ಕನಕಪುರ: ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಮನ ಗುಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹಳೆ ಗೋಡಾನ್ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದು ಸುತ್ತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಏಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>