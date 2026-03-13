ರಾಮನಗರ: ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಜೀವಾಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಗಿಸಲು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮೆಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ (36) ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ. ಈತ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೆಂಪೇಗೌಡ (65) ಎಂಬುವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ.</p>.<p>ಮೃತ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತಂದೆ ಕುಳ್ಳೇಗೌಡ ನಡುವೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸನ್ನ, 2020ರ ಡಿ. 28ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿವಮ್ಮ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಂತರಾಮ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಕನಕಪುರದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎನ್ ಅವರು, ಪ್ರಸನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು. ಆ ಪೈಕಿ, ₹75 ಸಾವಿರವನ್ನು ಮೃತರ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಎಂ.ಕೆ. ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಟಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅನಂತರಾಮ್ ತನಿಖಾ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಎಚ್.ಎಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಪದ್ಮಶಂಕರ ಸುದರ್ಶನ ಶೇಖಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಶೇಖಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮಧು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>