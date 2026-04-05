ಚತುರ್ಭುಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಥ

ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಚತುರ್ಭುಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಹಂಸವಾಹನ, ಭೇರಿತಾಡನ, ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಗರುಡೋತ್ಸವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಗಜವಾಹನ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉತ್ಸವ, ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಶಯನೋತ್ಸವ, ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ, ಮಂಟಪೋತ್ಸವ, ಸಿಂಹವಾಹನ, ಪುಷ್ಪಮಂಟಪೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಭಕ್ತರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು, ಜವನ ಎಸೆದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-14-865123009