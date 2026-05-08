ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಡ್ಡಿ

ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅರೆಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು.

ಚಿರಂತನ ಶಾಲೆ ಮಾಲೀಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕದಂತೆ ತಡೆದರು.

ಹೊಸಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಬಿ ಖರಾಬು ಜಮೀನು ಇತ್ತು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆ ಜಾಗ ತಮಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಶಿವಪ್ಪ ಅವರ ವಾದ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿಕ ಜಮೀನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಡುಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ