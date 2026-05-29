ಭಾಷೆಗೆ ಅನಕ್ಷರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು

ರಾಮನಗರ: 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರದ ಹಂಗು ತೊರೆದ ನಿರಕ್ಷರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೂ ಇಫ್ರೋ ಜಾನಪದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ವ.ನಂ. ಶಿವರಾಮು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸೋಬಾನೆ ಗೀತಗಾಯನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಾಯನ ಅಥವಾ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಲಿಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಂಠ ಮಾದುರ್ಯದಿಂದ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಸೂ.ಚಿ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪೂರ್ವಜರ ಸೇವೆಯ ಬದುಕೇ ಜಾನಪದವಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಂದು ವಿನಾಶದೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಬೇರುಸಹಿತ ನಾಶವಾಗಿದೆ' ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಎಂ. ಬೈರೇಗೌಡ, ' ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವರು ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮೂಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮರೆತು ತಾವು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಶ್ ಚನ್ನಾಪುರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕ ಕೀಲಾರ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿನುತಾ ಬೂದಿಹಾಲ್, ಸೋಬಾನೆ ತರಬೇತುದಾರ ಸೋಬಾನೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ದೇವಮ್ಮ, ಜಯಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮಾದಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>