ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು

ಬಿಡದಿ: ಕೆಂಚನಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಹೊರ ಸೂಸುವ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ (ಸಿವೆಟ್) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೆಂಚನಗುಪ್ಪೆ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಈ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು ಊರಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ದೇಹದಿಂದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಗೂ ಈ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಶಾಚರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ತನಿ ವೈವಿರಿಡೀ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 38 ಜಾತಿಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-14-268846968