ಕೆಂಚನಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ

ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ

ಬಿಡದಿ: ಪುರಸಭೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಂಚನಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕು. ಉಳ್ಳವರು ಸಂಪ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತರೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ?, ಡ್ರಂ, ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೀರೆಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡದ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಮಂದಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ, ಬಾವಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಜನ ಅಧಿಕ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡ ನೀರಿನ ಘಟಕ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವು ಕೆಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಘಟಕವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಲವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅರ್ಜಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಂದರೂ, ಈ ಘಟಕದಿಂದ ನೀರು ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದುರಸ್ತಿಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ