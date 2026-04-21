ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

ಕುದೂರು (ಮಾಗಡಿ): 'ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗುಡ್ಡದ ರಂಗನಾಥ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಹಾದಿ ತೋರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಸುಂದರ ಗೋಪುರ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಗುರುಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ನಾರಾಯಣಚಾರ್ಯ ಗುರು, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಸಿದ್ದರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಕ್ತ ಮುನೇಶ್ವರ ಮಠದ ರಂಗನಾಥಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>