ಅಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಲಕೋಟೆಯ ವನದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಏಳು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. 108 ಎಳನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಅಗಲಕೋಟೆ, ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ದೇವತೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಬಮೂಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಅಂಜನ್, ಧನಂಜಯ, ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಮಧು, ನಾಗರಾಜು, ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>