ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮದೇವಿ ಉತ್ಸವ

ಮಾಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮದೇವಿ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 'ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ' ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಆಕರ್ಷಕ ಆರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಆರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರತಿ ತಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ: ₹5,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹3,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹2,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ₹1,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ 10 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>