118 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಆಸರೆ

<p>ರಾಮನಗರ: ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಮತ್ತು ಕಯಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿಯ 118 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸುಮಾರು ₹464 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಈ ಯೋಜನೆ ರಾಮನಗರದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಹಾಕಾರವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 65 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕವೇ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ವಾಸು, ವಸಂತ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-14-1898557550</p>