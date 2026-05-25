ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಮಾವು: ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಾವು ನಷ್ಟ

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎನಿಸಿರುವ ಮಾವು ಈ ಸಲವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಾವು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>₹51.35 ಕೋಟಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ:</strong> ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬೆಳೆನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹51.35 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28,574 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಮಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 2.65 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 22,820 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾವು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ: </strong>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಋತು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮಾವು ಪ್ರದೇಶ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದ ಹೂವಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಆಘಾತ ನೀಡಿತು.</p><p>‘ಹೂವಿನಿಂದ ಮೈದುಂಬಿದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಭಾರಿ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವು. ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜೋನಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತೊಟ್ಟಿನ ಬಳಿಯೇ ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದವು’ ಎಂದು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಶಿವರಾಜು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈ ಸೇರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ, ಬೆಳೆಗಾರರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾವು ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿಯೋಗವು, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.</p><p><strong>ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಚನೆ: </strong>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹಾನಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು<br>ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ತಳಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಸಪೂರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಸೇಂದೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನೀಲಂ ತಳಿಯನ್ನು ರೈತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮಾವು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಮಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ</span></div>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾವು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ವೈ.ಜೆ. ರಮೇಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾವು ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ</span></div>.<p><strong>ಆಯ್ದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಂಡ</strong></p><p>ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ರೈತರ ಆಯ್ದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ 5, ಮಾಗಡಿಯ 10 ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20 ಜಮೀನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 54 ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ರಾಮನಗರ ಹೆಚ್ಚು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆ</strong></p><p>ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,418 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 95,770 ಮೆಟ್ರಿನ್ ಟನ್ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ₹18.68 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 700 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 5,760 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 560 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹.26 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹22,500 ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ</strong></p><p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ 28,574 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 22,820 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ತಂಡದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹22,500 ಪರಿಹಾರದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹51.37 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>