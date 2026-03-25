ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಜೋನಿ ರೋಗದ ಕಾಟ

ರಾಮನಗರ: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾವಿನ ಋತು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯು ಜೋನಿ ರೋಗದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹೂವಿನಿಂದ ಮೈದುಂಬಿ ಭಾರಿ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳೀಗ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜೋನಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗತೊಡಗಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಘಮಲು ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೋನಿ ರೋಗವು, ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಈ ಸಲವೂ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು, ನಷ್ಟದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು: 'ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೆಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಯಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳಿಗೆ ಜೋನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸುರಿದು ಹೋದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯೂ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಆದರ್ಶ್ ಗೌಡ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜೋನಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗತೊಡಗಿವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿನ ದ್ರವ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಮರದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯತೊಡಗಿವೆ. ಕಾಯಿಯಿಂದ ಕಾಯಿಗೆ, ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂವು: 'ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವು ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾವು ಮತ್ತು ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಚಿಕ್ಕಬೈರೇಗೌಡ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೋ ಈಗಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹೂವು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಯಿಗೆ ಜೋನಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಳೆಯತೊಡಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.