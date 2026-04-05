ಹಣದಾಸೆಗೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ

ರಾಮನಗರ: 'ಮನುಷ್ಯ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಆಸ್ಥಿ ಇದ್ದರೂ ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದು, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಣವೇ ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಗದೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಗೌಡಗೆರೆಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾ. ಜಿ.ಬಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗುರೂಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕನ್ನಿಕಾ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೌರಭ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸನ್ಮಾನ ಸತ್ಕಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ, ಸೇವಾ ಸಾಧನೆಯೇ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಕೆ. ಬೈರಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಋಎ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್, 'ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾರಂಗದ ತುಡಿತದಿಂದ ಈ ನಾಡಿನ ನೂರಾರು ಮಹನೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನ್ನದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸತೀಶ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾದ ಶಿವಾರ ಉಮೇಶ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಪರಶುರಾಮರ ಮಠದ ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಫಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಲ್ಫಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಲ್ಫಿ ಎಂ. ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಮೋಹನಕಾಂತ ರಂಗದಳ, ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಎಚ್. ಜಯರಾಂ, ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು, ಎಚ್. ಸುರೇಶ್, ಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರೇಶ್, ಡಿ.ಎಂ. ಮಾದೇಗೌಡ, ಕೆ.ಆರ್. ನಾಗೇಶ್, ರಾ.ಶಿ. ಬಸವರಾಜು, ಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್. ರುದ್ರೇಶ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಡಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಯಕರಾದ ಎಸ್. ರಘುನಾಥ್, ಮಂಡ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಿ. ಲಿಂಗರಾಜು, ಕೆಂಗಲ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸೌಜನ್ಯ, ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ನೂಪುರ ಸಂಗೀತದ ಸಂಜಿತ್, ಧನ್ಯಂತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗೀತಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>