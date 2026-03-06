ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಮನಗರ: ಸರ್ವೋದಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು; ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು

₹81.98 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್; 17 ಸಾವಿರ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ಭಾಗ್ಯ; ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು; ಜಯಂತಿಗಳಿಗೆ ಉದಾರ ಅನುದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:35 IST
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ
ಸರ್ವರ ಅಭ್ಯುದಯದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಘೋಷಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ
– ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಗರಸಭೆ ರಾಮನಗರ
Ramanagara

