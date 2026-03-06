ರಾಮನಗರ: ಸರ್ವೋದಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು; ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು

<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ಮೂಲ ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ, 17 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಆಸರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ₹81.98 ಲಕ್ಷದ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, 20 ಪುಟಗಳ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಅವಧಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಮುದಾಯವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ ಆದಾಯ ವೃದ್ದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹78.21 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ, ಈ ಸಲ ₹107.39 ಕೋಟಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಿದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹನೀಯರ ಜಯಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಗೂ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಾಮನಗರ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಮನಗರ, ಪರಿಸರ ಪೋಷಣೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಮೆ ಭಾಗ್ಯ:</strong> ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ದರ್ಜಿಗಳು, ಮೇದಾರರು, ದೊಂಬಿದಾಸರು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಕುಂಬಾರರರು, ಇರುಳಿಗರು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಪಿಲೇಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುರಿಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೇಕಾರರು, ಮಡಿವಾಳರು, ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರು, ಗಾಣಿಗರು, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ 17 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ ವಿಮೆ ವಂತಿಕೆಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು!</p>.<p>ದರ್ಜಿ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಪರಿಕರಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ, ಗಾಣಿಗ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಪರಿಕರಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ, ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ, ಮೇದಾರರ ಪರಿಕರಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಗರದ 3 ಕಡೆ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ: </strong>ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಲಾ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಾಸನ ರಘು ಅವರು ಜಾನಪದ ಗುರುಕುಲ, ಜನಪದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಕಂಬ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ತೆಗದಿರಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುತ್ಥಳಿ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಳದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯ ಫೌಂಟೇನ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ, ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ₹30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ದೋಬಿ ಘಾಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ₹50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನವೀಕರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಡಾ. ಜಯಣ್ಣ, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಸರ್ವರ ಅಭ್ಯುದಯದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಘೋಷಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ</blockquote><span class="attribution"> – ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಗರಸಭೆ ರಾಮನಗರ</span></div>.<p><strong>ಜಯಂತಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ</strong></p><p> ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಜಯಂತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಗೂ ₹5 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಹಜರತ್ ಪೀರನ್ ಶಾವಾಲಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲುವ ಖಾತೂಬ್-ಎ-ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೌಜನ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪದವೀಧರರ ವೇದಿಕೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಲೂರ್ದ್ ಮಾತಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ರಾಮದೇವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರತ್ತ ಕಾಳಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹3 ಕ್ಷ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ಎಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವೀಧರರ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಟಿ ಭವನಗಳಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಕ್ಕೆ ₹35 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂಗುದಾಣ; ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ</strong> </p><p>ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಫೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ. ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಂಚುಗಳು ತಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. </p><p>ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈ ಚೀಲಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p><p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹30 ಸಾವಿರದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ₹15 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>10 ಕಡೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಳೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಲು ಕಸದ ಬಿನ್ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಾಟಲ್ ಬೂತ್ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ.</p>