<p>ರಾಮನಗರ: ‘ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಸಂಗೀತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮದ್ದು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂತಹದ್ದೇ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಸತೀಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿಯ ಬಳಿ ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ತಿಂಗಳ ತಳಿರು’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದುಷಿ ವಿನುತಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಅವರ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಯ ಕಲಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಎಂ. ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ರೋಗಗಳು ದೂರಾಗಬಲ್ಲವು. ಸಂಗೀತದ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಕಲಾವಿದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಂಧರ್ವ ಕಂಠದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂರಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಸಿಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಾಡು-ನುಡಿ, ನೆಲ-ಜಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದುಷಿ ವಿನುತಾ ಬೂದಿಹಾಳ ನೇತೃತ್ವದ ದಿವ್ಯ ಎಂ. ಬಸವರಾಜು, ಸಂಧ್ಯಾ, ಲತಾ, ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ವಾದಕ ಪುಣ್ಯೇಶ್, ತಬಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ವಿನುತಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-14-234088620</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>