ರಾಮನಗರ | ನಗರೋತ್ಥಾನ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ: ಪ್ರಕಟಣೆ

<p><strong>ರಾಮನಗರ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) (ಹಂತ-4) ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿಪೇರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ನಿವೇಶನ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿವೇಶನ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಗಳ ಚಿತ್ರ (ತಳಪಾಯ, ಲಿಂಟ್ ಲೆವಲ್ ಪೂರ್ಣ), ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು: ಮನೆಯ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪೋಟೊ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-14-38675932</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>