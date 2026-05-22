ನಿಖಿಲ್ ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲಲಿ; ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿ

ರಾಮನಗರ: 'ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹಾಲಿ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಲಿ' ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜು ಗಾಣಕಲ್ಲು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪಾ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಶೂನ್ಯ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾತನ ಹೆಸರಿನ ಬಲದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ನಿಖಿಲ್ ಜನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ತಾನೊಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು?: 'ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕಣ್ಣನವರು ಜೆಡಿಎಸ್–ಬಿಜೆಪಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಆಗ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು?' ಎಂದು ನಟರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂದೆ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅಶೋಕಣ್ಣ, ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಿದಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಉಪನಗರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಅಶೋಕಣ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>