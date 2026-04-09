ತುಮಕೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮಾಯ

ರಾಮನಗರ: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಒ ಚಲನ್ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹2.32 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಮನಗರ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಶಂಕರ್ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 4 ಸಲ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ₹55 ಸಾವಿರ, ₹1 ಲಕ್ಷ, ₹45 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ₹32,381 ಮೊತ್ತವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಒ ಚಲನ್ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>