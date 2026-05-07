ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ರಾಮನಗರ: ನಗರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿಯ ಆರ್.ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ಬಾಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ್ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಮಂಗಳವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ತೆರೆದರೆ ಟ್ರೂಪ್ಲೈನ್, ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಕೊತ್ತಿಪುರ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ, ಬಾಲಗೇರಿ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿರುವ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಸದರು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೇಲ್, ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ ಯುವ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೀಮ ಪಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಾಗೂ ಟ್ರೂಪ್ ಲೇನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>