‘ರಥೋತ್ಸವ ಅವಘಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ’

ರಾಮನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ; ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೇವಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಲಿಕೆರೆ ಗುನ್ನೂರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರು ಶೂ ಧರಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಾಗ ಶೂ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲವೇ ಫೋಟೊ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ತಂದು ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹರ್ಷನಂದನ್, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದು ನೆಲಮಲೆ, ರವಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗರಾಜು, ಚೇತನ್, ಲೋಕೇಶ್, ಅರುಣ್, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮಾಧು, ರಕ್ಷಿತ್, ಸಂದೀಪ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>