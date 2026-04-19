ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿವೆ. ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ವಿಹಾರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 97.711 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನೀರು ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯಲಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಎಡರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-14-1268342519</p>