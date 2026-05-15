ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಜೂಜಾಟ: ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರಿಗೇ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬಂಧನ

ರಾಮನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮೂವರು ಸಹಚರರನ್ನು ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನೇ ಆಗಿರುವ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಹನುಮ, ಆತನ ಸಹಚರರಾದ ಕೌಶಿಕ್, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅನು ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಯು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಆರೋಪಿಗಳು ಶಾಲಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತೆರೆದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು 'ಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಹನುಮ ಮತ್ತವನ ಸಹಚರರು ಶಾಲಾವರಣವನ್ನು ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟದ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.