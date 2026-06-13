<p>ರಾಮನಗರ: ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗದ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (ಡಿ.ಎಲ್), ಆರ್.ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಸಕಾಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ...</p>.<p>ನಗರದ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (ಆರ್ಟಿಒ) ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯವಿದು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಪಿ.ವಿ ಸ್ನೇಹ ಅವರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಕಚೇರಿಯ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಂಡವು ಆರ್ಟಿಒ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ಕಚೇರಿ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.</p>.<p>ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್: ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಸ್ವತಃ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಲಂಚ ಪಡೆದು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದರು. ‘ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ‘ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಎಫ್ಸಿ, ಆರ್.ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್ ಆದರು. ಕೆಲ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಾವು ವಿವಿಧ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿಯೇ ದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ‘ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವರೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಒ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇ–ಫೈಲ್ ಬದಲು ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್:ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ–ಫೈಲ್ಗಳ ಬದಲು ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್ನಗಳತ್ತಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ಕುರಿತು ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ದಿನಕ್ಕೆ 600 ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಇ–ಫೈಲ್ ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್ನತ್ತಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಗಳ ಸಾಥ್:ಕಚೇರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಹ ನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ವೇಳೆ, ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪುತ್ರಿ ಸಹ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಆ ಕುರಿತು ಆರ್ಟಿಒ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ‘ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ, ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪುತ್ರಿ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರಲು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು, ‘ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಹುಷಾರಾದ ಬಳಿಕ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಈ ರೀತಿ ಪುತ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? ಸಿಬ್ಭಂದಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಇಂತಹದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ರಾಜೇಶ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್ ಎಂ., ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಘು, ಎಂ.ಇ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಸೌಮ್ಯ, ಶಿವಲಿಂಗೇಶ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಸಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುದರ್ಶನ್, ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-14-1148503084</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>