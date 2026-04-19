ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಡೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾರಥಿ

<p>ಬಿಡದಿ: ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್.ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಲಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏ.18ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಯಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್.ಪಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಸದ ಕಾರಣ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಿರೋಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಲಿಂಗರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ನಾಗರಾಜು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಘು.ಜಿ, ಧನಂಜಯ್ಯ, ಗೋಪಾಲ್, ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಶಾರದಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.ಯು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಬಾಲಾಜಿ, ಭೈರಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್, ದೇವರಾಜು, ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡರೇವಯ್ಯ, ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಶೇಷಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-14-880678711</p>