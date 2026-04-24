ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 621 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಾಗಡಿಯ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವೈ.ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೈ ಎಂ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಮತ ಎಸ್.ಎನ್ ಅವರು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದರು
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 619 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೃತೀಯಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನುಮಾನಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗೌಡ ವಿ. ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಅನಿತಾ ಜಿ.ಟಿ ಅವರು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದರು
619 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದೂರಿನ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಅಮೃತ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದರು
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಶೇ 92.83 ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 29.71ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಕ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ – ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ