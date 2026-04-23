ಆರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ರಾಮನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಣತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೀಸಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ ಡಿ.ಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಣತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಗರದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಬಾಲಗೇರಿಯ 70ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಣತಿಯ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>170 ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ 220 ಮನೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಗಣತಿಗೆ ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಆರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಗೇರಿಯ 70ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 170 ಕಟ್ಟಡ, 220 ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾಗೂ 23 ವಾಸೇತರ ಮನೆ ಇದ್ದವು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಭಾರತಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗಣತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯವರು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದು ವಿವರ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೆಚ್ಚುಗೆ–ಸನ್ಮಾನ: ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 155 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ 70ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಣತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರುವ ಭಾರತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 70ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ನಗರಸಭೆಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಆರ್. ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>