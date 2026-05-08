26ರ ಯುವತಿ ಜತೆ ಪ್ರೀತಿ; ವಿಷ ಕುಡಿದ 15ರ ಬಾಲಕ!

<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮನೆಯವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಮನನೊಂದು ವಿಷಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿಯ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತನ್ನದೇ ಊರಿನ 26 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆಕೆಯೂ ಸಹ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಬಾಲಕ 25 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಏ.29ರಂದು ಸಂಜೆ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ‘ನಾನು ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಲು ನೀವು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ. ಬಾಲಕನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತನನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ, ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಬಾಲಕ ಮೇ 3ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ‘ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಎಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇ 4ರಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-16-1281720891</p>