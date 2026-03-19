ರಾಮನಗರ | ಯುಗಾದಿ, ರಂಜಾನ್: ಸಂಭ್ರಮದ ಖರೀದಿ

ರಾಮನಗರ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಬುಧವಾರ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಹಬ್ಬರ ಖರೀದಿಯ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ ತುಸು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಜನತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಮೈದಾ, ಬೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.

ರಾಮನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ತರಕಾರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.