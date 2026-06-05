ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ: ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ

<p>ರಾಮನಗರ: ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ ಪತಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾಗ್ಯ ಎನ್.ಬಿ. (38) ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಆರೋಪಿ ಮಹದೇವ್ನನ್ನು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 1ರಂದು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದ. ಜಗಳದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಂತರ ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ದಂಪತಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಕ್ಕನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ಭಾಗ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹದೇವ್, ಪತ್ನಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಹದೇವ್ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾಗ್ಯ ‘ಬೇಡ.. ಬೇಡ..’ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಹದೇವ್, ‘ಆಯ್ತು ತಡೀರಿ. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ. ಅದಾದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಳಗಿನಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಕೂಗು ನಿಂತಿತು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹದೇವ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇತ್ತು. ಭಾಗ್ಯ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-14-832594142</p>