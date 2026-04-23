ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಸರೆರಚಾಟ

ರಾಮನಗರ: 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ, ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೋಕಿಲಾ ರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಸೂದೆಗೆ 2023ರಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಳಿಕ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು 2027ರ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗುವುದರ ಅರಿವಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೀಗ ಅದನ್ನೇ ಮಸೂದೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಸೋಲನ್ನೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೋಸುಂಬೆತನ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಪರ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯೆಯರಾದ ವಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಕನ್ಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆ ಲೇಖ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅನಿತಾ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಆಶಿರಾ ಬಾನು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>